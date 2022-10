Marito Serena Rossi, chi è? Un’incredibile storia d’amore (Di domenica 2 ottobre 2022) Chi è il Marito di Serena Rossi? L’attrice e cantante è protagonista di una straordinaria storia d’amore in grado di arrivare al cuore delle persone che la seguono da casa. Tutti conosciamo e amiamo Serena, ragazza straordinaria dotata di personalità e voglia di stupire il pubblico. Noi siamo sempre e comunque dalla sua parte. Oggi L'articolo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 2 ottobre 2022) Chi è ildi? L’attrice e cantante è protagonista di una straordinariain grado di arrivare al cuore delle persone che la seguono da casa. Tutti conosciamo e amiamo, ragazza straordinaria dotata di personalità e voglia di stupire il pubblico. Noi siamo sempre e comunque dalla sua parte. Oggi L'articolo chemusica.it.

AChierchini : RT @cronaca_di_ieri: 27/09/22 MALE' (MDV) - Serena Fregonese, 53 anni, colta da malore in vacanza, mentre stava facendo snorkeling, muore… - lukeblakesheep : RT @cronaca_di_ieri: 27/09/22 MALE' (MDV) - Serena Fregonese, 53 anni, colta da malore in vacanza, mentre stava facendo snorkeling, muore… - BearziCinzia66 : RT @cronaca_di_ieri: 27/09/22 MALE' (MDV) - Serena Fregonese, 53 anni, colta da malore in vacanza, mentre stava facendo snorkeling, muore… - cravattarossa : RT @cronaca_di_ieri: 27/09/22 MALE' (MDV) - Serena Fregonese, 53 anni, colta da malore in vacanza, mentre stava facendo snorkeling, muore… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 27/09/22 MALE' (MDV) - Serena Fregonese, 53 anni, colta da malore in vacanza, mentre stava facendo snorkeling, muore… -