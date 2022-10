Lo Spalletti ritrovato | chiede ai media una narrazione meno obsoleta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 ottobre 2022) Sembra un’era geologica fa, eppure eravamo appena al 2 settembre quando Lucianoin conferenza stampa disse: “volete che vi faccia lo schemino di chi è arrivato e chi è andato via?”. Eravamo alla vigilia di Lazio-Napoli. In tribuna stampa all’Olimpico tanti giornalisti napoletani commentarono: «Ha detto solo la verità. A te non piace sentirla ma è la verità». No, al Napolista non piacquero quelle parole. Spiacevoli e soprattutto lontane dal vero, come poi il mese di settembre ha avuto modo di dimostrare in lungo e in largo (resistiamo con molta difficoltà a ripetere come se la passano calcisticamente i calciatori andati via che avrebbero lasciato vuoti incolmabili, da Mertens a Insigne, da Koulibaly a Fabian). Parole persino sorprendenti per il padre del “lamentarsi è da sfigati”. Diciamo anche da rinnegato. Trenta giorni dopo abbiamo ...