L'inflazione corre, gli stipendi no. Buste paga sempre più povere, nel 2022 perso almeno il 5,3%. Ripresa, forse, nel 2024 (Di domenica 2 ottobre 2022) Nonostante L'inflazione vicina al 10%, le retribuzioni restano al palo (quindi di fatto scendono) e un primo recupero del potere d'acquisto avverrà solo "a partire dal 2024". È quanto viene sottolineato in un approfondimento della Nota di aggiornamento al Def approvata questa settimana dal Consiglio dei ministri. La Nadef prevede per il settore privato retribuzioni in aumento dell'1,8% quest'anno, del 2,9% nel 2023 e del 2,5% nel 2024 (quando L'inflazione è prevista al di sotto di questo valore) . L'indice di misura delL'inflazione utilizzato come base per i rinnovi contrattuali, pubblicato dall'Istat a giugno e che potrebbe essere rivisto al rialzo, è invece fissato al 4,7% quest'anno, al 2,6% per il 2023 e all'1,7% per il 2024. Di fatto significa che le Buste ...

