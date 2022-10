Indonesia | strage allo stadio | centinaia di morti e feriti dopo una partita

(Di domenica 2 ottobre 2022) Violenza e morte inin unodi calcio. Secondo una prima stima sarebbero almeno 182 le vittime e 200 inegli scontri fra tifosi e polizia scoppiati al termine di un match fra due delle massime squadre del paese asiatico. È forse la più grave tragedia calcistica mai verificatasi al mondo. La follia che si è consumata inè avvenuta a Malang, nella provincia di Giava Orientale. Molte persone sono morte schiacciate nella calcascontri seguiti a un’invasione di campo da parte di tifosi infuriati per la sconfitta della squadra di casa: l’Arema Fc. Erano inferociti a causa della vittoria per 3-2 dei rivali di sempre del Persebaya Surabaya. Una squadra con cui l’Arema non perdeva unada più di vent’anni. La follia si è scatenata con un’invasione di ...

Una strage, la peggiore come numero di morti in uno stadio dopo quella che avvenne nel 1964 in Perù. E' accaduto in Indonesia allo stadio Kanjuruhan di Malang, regione di East Java, durante la sfida del campionato. Incidenti tra i tifosi dell'Arema FC e del Parsebaya Surabaya, nella città di Malang. I violenti hanno invaso il campo alla fine del match. La polizia ha lanciato lacrimogeni per disperderli. Salito a 182 il numero delle vittime dello stadio di calcio di Giava per gli scontri e la ressa nella partita dell'Arema FC contro il Persebaya Surabaya che aveva vinto per 3-2.