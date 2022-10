Guardia giurata uccide l’ex fidanzata con la pistola d’ordinanza. Poi si spara. I due lasciano una figlia piccola (Di domenica 2 ottobre 2022) Omicidio-suicidio a Scalea, in provincia di Cosenza. Un giovane di 25 anni ha ucciso la ex fidanzata con alcuni colpi di pistola ed ha poi rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. I corpi dei due sono stati trovati nell'auto di lui. L'uomo, Antonio Russo, 25 anni, era una Guardia giurata. La donna, Ilaria Sollazzo, 31 anni, era insegnante precaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 ottobre 2022) Omicidio-suicidio a Scalea, in provincia di Cosenza. Un giovane di 25 anni ha ucciso la excon alcuni colpi died ha poi rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. I corpi dei due sono stati trovati nell'auto di lui. L'uomo, Antonio Russo, 25 anni, era una. La donna, Ilaria Sollazzo, 31 anni, era insegnante precaria L'articolo proviene da Firenze Post.

