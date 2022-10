Gf Vip 7 | svelati i retroscena dell’abbandono di Marco Bellavia | “Situazione più grave del previsto”

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ha destato molte polemiche la decisione didi abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip dopo aver vissuto gli ultimi giorni in grande difficoltà. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato isolato dal resto del gruppo per alcuni sui comportamenti che sono risultati sgradevoli agli alti Vipponi.ha confidato – pensando di trovare conforto – di soffrire di disturbi psicologici. Si è ritrovando però con un pugno di mosche in mano. Dopo l’annuncio ufficiale da parte della produzione, è iniziata una rivolta social che tuttora, a distanza di 12 ore, sembra non trovare fine. Sono tante le persone, anche dello spettacolo, che hanno manifestato solidarietà nei confronti di. In tanti hanno preso le distanze dagli atteggiamenti poco empatici dei protagonisti di questa settima ...