"Faccio quel che voglio". E lo straniero trasforma la scuola in dormitorio (Di domenica 2 ottobre 2022) Un ventitrenne straniero con precedenti per spaccio si sarebbe introdotto in un liceo della provincia di Pisa per utilizzare la sala professori come dormitorio: una volta scoperto avrebbe urinato sul pavimento in segno di sfida, per poi aggredire i carabinieri e i bidelli prima di essere rilasciato

