F1 GP Singapore 2022 | gara posticipata per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ladel GP diè stataper: è ufficiale ora, su decisione della F1 che ha comunicato come la partenza dellasia rinviata a orario da destinarsi a causa del maltempo. Vi proponiamo di seguitoglisu quanto accade, detto che il prossimo aggiornamento sarà rilasciato alle ore 13.30. La pit lane rimane chiusa e sarà dato un preavviso minimo di 10 minuti per iniziare la procedura di partenza. In questi minuti la Safety Car sta girando sul circuito per capire le condizioni della pista, al momento davvero complicate. SportFace.

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - sportface2016 : #F1 #SingaporeGP, ufficiale: partenza della gara rinviata per pioggia, tutti gli aggiornamenti - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Singapore 2022: griglia di partenza, penalità e set a disposizione ? di Redazione - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Singapore 2022: griglia di partenza, penalità e set a disposizione ? di Redazione - P300it : F1 | GP Singapore 2022: griglia di partenza, penalità e set a disposizione ? di Redazione -

È come se George avesse sempre il 10% dell'acceleratore aperto anche in frenata ed in curva, e questo aè un problema che proprio non puoi avere. Ed in più anche i freni hanno avuto delle ...GRIGLIA DI PARTENZA GPF11. Charles Leclerc (Ferrari) 2. Sergio PerezLewis Hamilton potrà continuare ad indossare il piercing al naso durante il GP di Singapore, ma la Mercedes è stata multata di 25.000 euro dalla Fia per non aver informato gli steward. In particolare, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...