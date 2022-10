Enzo Salvi disperato sui social: ‘Hanno avvelenato Peggy, la mia cagnolina’ (Di domenica 2 ottobre 2022) Un vero e proprio dramma per l’attore comico Enzo Salvi, che in questi ultimi giorni sta assistendo all’agonia della sua piccola cagnolina Peggy. Il dramma di Enzo Salvi: la sua cagnolina tra la vita e la morte Sui social, sono stati giorni di forte apprensione anche per il sui fans: il comico ha raccontato ai follower di una tragedia che ha coinvolto la sua amica a quattro zampe che fa nome Peggy. I fans la conoscono molto bene, perché il comico l’ha resa protagonista di molti suoi scatti su Instagram, assieme al suo secondo cucciolo, anche lui spesso protagonista delle sue foto. Da qualche giorno, Peggy, un simpatico labrador color champagne, si trova in bilico tra la vita e la morte perché pare sia stata avvelenata. In concomitanza di questo brutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Un vero e proprio dramma per l’attore comico, che in questi ultimi giorni sta assistendo all’agonia della sua piccola cagnolina. Il dramma di: la sua cagnolina tra la vita e la morte Sui, sono stati giorni di forte apprensione anche per il sui fans: il comico ha raccontato ai follower di una tragedia che ha coinvolto la sua amica a quattro zampe che fa nome. I fans la conoscono molto bene, perché il comico l’ha resa protagonista di molti suoi scatti su Instagram, assieme al suo secondo cucciolo, anche lui spesso protagonista delle sue foto. Da qualche giorno,, un simpatico labrador color champagne, si trova in bilico tra la vita e la morte perché pare sia stata avvelenata. In concomitanza di questo brutto ...

