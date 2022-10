Domenica In, cosa è accaduto tra Mara Venier e Romina Power? La conduttrice: “Ci ha diffidato, non possiamo nominarla” (Di domenica 2 ottobre 2022) Prima puntata di Verissimo, ospite Romina Power con figlie. In molti avranno pensato ‘Ah Romina e Mara sono amiche e proprio per questo il fatto di andare ospite da Silvia Toffanin non crea problemi tra loro“. Probabilmente avevano ragione e quanto accaduto nella puntata di Domenica In di oggi 2 ottobre non ha nulla a che vedere con l’ospitata di Power nel contenitore pomeridiano di Canale5. Ma qualche giornalista e opinionista su Twitter lega le due cose: “Romina e figlie a Verissimo. La zia risponde con Il ballo del qua qua in apertura tipo sfottò, le fa degli auguri puntuti (usando quel “cara” che la dice lunga) e invita la Lecciso a riesumare i balletti di vent’anni fa. Non sarà successo assolutamente nulla. Sicuro”, “L’amica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Prima puntata di Verissimo, ospitecon figlie. In molti avranno pensato ‘Ahsono amiche e proprio per questo il fatto di andare ospite da Silvia Toffanin non crea problemi tra loro“. Probabilmente avevano ragione e quantonella puntata diIn di oggi 2 ottobre non ha nulla a che vedere con l’ospitata dinel contenitore pomeridiano di Canale5. Ma qualche giornalista e opinionista su Twitter lega le due cose: “e figlie a Verissimo. La zia risponde con Il ballo del qua qua in apertura tipo sfottò, le fa degli auguri puntuti (usando quel “cara” che la dice lunga) e invita la Lecciso a riesumare i balletti di vent’anni fa. Non sarà successo assolutamente nulla. Sicuro”, “L’amica ...

