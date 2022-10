(Di domenica 2 ottobre 2022) Ci sonoprima ditra le fila deie dunque ain? Per fortuna di Vincenzo Italiano, la risposta è no. Nessun giocatoresquadra toscana, infatti, ha fin qui rimediato quattro cartellini gialli, fattore che porta alla diffida. Dopo sette giornate dunque nessun diffidato e così nell’ottavo turno di campionato chi sarà ammonito non dovrà saltare il prossimo impegno contro i biancocelesti. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

SPORTFACE.IT

. Infortunati. Djimsiti (frattura del perone). Musso (frattura scomposta orbito/mascellare). Ruggeri (distorsione alla caviglia). Zappacosta (problema muscolare). Squalificati. .. .Un turno di stop per José Mourinho , reo di essere entrato in campo durante Roma -(salta l'Inter), fermati anche Marcelo Brozovic e Maurizio Sarri (entrambi ammoniti, erano). B) ... Diffidati Atalanta-Fiorentina, viola a rischio squalifica in vista della Lazio Dove vedere Diretta Inter-Roma Streaming senza Rojadirecta. Big Match a San Siro come secondo anticipo dell’8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 1 ...José Mourinho e l'Inter, si sa, hanno un rapporto eterno, fatto di ricordi, successi, passione, orgoglio. Un feeling speciale, come ama definirlo il tecnico della Roma. Poi capita che ...