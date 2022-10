Dalla Bona: «In Italia ogni partita è una guerra. A Londra ti accorgi dei tifosi solo durante le partite» (Di domenica 2 ottobre 2022) Sportweek intervista Samuele Dalla Bona, ex centrocampista di Atalanta, Chelsea, Milan e anche del w. Racconta il passaggio al Chelsea dall’Atalanta, nel 1998, quando raggiunse Vialli e la colonia Italiana. «Trovai una mentalità diversa, in tutto. Per esempio: in Italia noi facevamo colazione con tè e fette biscottate, un pranzo leggero prima delle partite. In Inghilterra c’era chi mangiava di tutto e poi scendeva in campo. Ricordo che prima di una partita di Uefa Hasselbaink si fece fare addirittura una carBonara. E giocò benissimo». Non c’erano nemmeno i ritiri. «Per le partite in casa, mai andato in ritiro. Ci si trovava a mezzogiorno per pranzare assieme e poi si andava nello spogliatoio, dove veniva data la formazione. Un po’ come in Terza ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Sportweek intervista Samuele, ex centrocampista di Atalanta, Chelsea, Milan e anche del w. Racconta il passaggio al Chelsea dall’Atalanta, nel 1998, quando raggiunse Vialli e la coloniana. «Trovai una mentalità diversa, in tutto. Per esempio: innoi facevamo colazione con tè e fette biscottate, un pranzo leggero prima delle. In Inghilterra c’era chi mangiava di tutto e poi scendeva in campo. Ricordo che prima di unadi Uefa Hasselbaink si fece fare addirittura una carra. E giocò benissimo». Non c’erano nemmeno i ritiri. «Per lein casa, mai andato in ritiro. Ci si trovava a mezzogiorno per pranzare assieme e poi si andava nello spogliatoio, dove veniva data la formazione. Un po’ come in Terza ...

