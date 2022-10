Bla Bla Baby | la nuova comedy con Alessandro Preziosi in prima tv su Sky

(Di domenica 2 ottobre 2022) Arriva su Sky Bla Bla, la divertente commedia firmata da Fausto Brizzi e adatti sia a grandi che più piccoli. La pellicola approderà su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand. Protagonista di Bla Bla. L’interprete rivestirà i panni di un uomo che si ritrova a gestire un dono davvero speciale: comprendere i vagiti dei bambini dell’asilo nido in cui lavora. Al suo fianco Matilde Gioli e un ricco cast che comprende Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi. La, firmata Fausto Brizzi, sarà visibile intv a partire da lunedì 3 ottobre alle 21.15. Sky Courtesy Press Office Bla Bla ...

con Dwayne Johnson nei panni dell'antieroe della Dc Comics: scopri i film da non perdere a ottobreBaby: dal 3 ottobre su Sky . Luca lavora in un nido aziendale. Un giorno mangia un ...Arriva su Sky 'Bla Bla Baby', divertente commedia firmata da Fausto Brizzi, in prima tv lunedì 3 ottobre alle 21,15 su Sky Cinema Uno (e alle 21,45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e d ...