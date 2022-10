ATP Astana 2022, per Luca Nardi c’è l’altro qualificato Shevchenko, eventuale secondo turno con Tsitsipas (Di domenica 2 ottobre 2022) Quest’oggi Luca Nardi è riuscito ad accedere al tabellone principale del torneo ATP di Astana, in Kazakistan, battendo in rimonta un illustre avversario come David Goffin. L’azzurro entra in un torneo del circuito maggiore per la terza volta in questo 2022, e dopo le sconfitte con Cameron Norrie a Roma e Pablo Carreno Busta ad Amburgo, ha la concreta chance di conquistare la sua prima vittoria tra i grandi. Il sorteggio gli ha infatti regalato un match contro un altro qualificato, il russo Alexander Shevchenko, anche lui riuscito ad accedere nel tabellone kazako grazie al successo sul connazionale Pavel Kotov per 7-6 6-3. I due non si sono mai affrontati in carriera, ma rispetto ai sorteggi dei due tornei ATP precedenti, per Nardi è un avversario quantomeno alla ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Quest’oggiè riuscito ad accedere al tabellone principale del torneo ATP di, in Kazakistan, battendo in rimonta un illustre avversario come David Goffin. L’azzurro entra in un torneo del circuito maggiore per la terza volta in questo, e dopo le sconfitte con Cameron Norrie a Roma e Pablo Carreno Busta ad Amburgo, ha la concreta chance di conquistare la sua prima vittoria tra i grandi. Il sorteggio gli ha infatti regalato un match contro un altro, il russo Alexander, anche lui riuscito ad accedere nel tabellone kazako grazie al successo sul connazionale Pavel Kotov per 7-6 6-3. I due non si sono mai affrontati in carriera, ma rispetto ai sorteggi dei due tornei ATP precedenti, perè un avversario quantomeno alla ...

