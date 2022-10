Atp 500 Tokyo 2022: montepremi e prize money (Di domenica 2 ottobre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Tokyo 2022 (cemento outdoor). A guidare il seeding c’è il norvegese Casper Ruud, seguito dal britannico Cameron Norrie e dai due statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Ritorna alle competizioni anche l’australiano Nick Kyrgios, che non disputa un match ufficiale dai quarti di finale degli US Open. Presenti in tabellone altri due suoi connazionali ovvero Alex De Minaur ed Alexei Popyrin. Al via pure il canadese Denis Shapovalov. PROGRAMMA E COPERTURA TV Riflettori puntati sul croato Borna Coric, vincitore quest’anno del Masters 1000 di Cincinnati, sul serbo Miomir Kecmanovic e sulla truppa spagnola composta da Jaume Munar, Pedro Martinez Portero e Bernabe Zapata Miralles. Da segnalare l’assenza di giocatori italiani ai nastri di partenza. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Iled ildel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). A guidare il seeding c’è il norvegese Casper Ruud, seguito dal britannico Cameron Norrie e dai due statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Ritorna alle competizioni anche l’australiano Nick Kyrgios, che non disputa un match ufficiale dai quarti di finale degli US Open. Presenti in tabellone altri due suoi connazionali ovvero Alex De Minaur ed Alexei Popyrin. Al via pure il canadese Denis Shapovalov. PROGRAMMA E COPERTURA TV Riflettori puntati sul croato Borna Coric, vincitore quest’anno del Masters 1000 di Cincinnati, sul serbo Miomir Kecmanovic e sulla truppa spagnola composta da Jaume Munar, Pedro Martinez Portero e Bernabe Zapata Miralles. Da segnalare l’assenza di giocatori italiani ai nastri di partenza. Il ...

