VIDEO Jannik Sinner, la caduta a Sofia contro Rune: torsione della caviglia (Di sabato 1 ottobre 2022) Momenti difficili, anzi difficilissimi, quelli vissuti da Jannik Sinner nel corso della seconda semifinale dell'ATP 250 di Sofia. L'altoatesino è stato costretto al ritiro contro il danese Holger Rune a causa di una caviglia che ha effettuato una torsione non naturale nel corso del terzo set. L'altoatesino, già in difficoltà a causa di un'ottima tenuta da parte del classe 2003 danese, evidentemente ispirato in una tipica situazione da 250 (o 500, in determinati casi), si è ritrovato a dover fare i conti con questo problema che lo ha mandato al suolo nel parziale decisivo.

