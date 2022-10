Verdi contro Salvini al Viminale: 'Ha procedimento penale aperto da ministro dell'Interno' (Di sabato 1 ottobre 2022) Angelo Bonelli sottolinea anche i rapporti con la Russia e il partito di Putin: 'Sarebbe colpo durissimo per credibilità del governo e del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Angelo Bonelli sottolinea anche i rapporti con la Russia e il partito di Putin: 'Sarebbe colpo durissimo per credibilità del governo e del ...

lucam_Cavagnaro : @flayawa Autarchia, contro le 'inique sanzioni' ?? Perfino Greta e i gretini sostenibili e verdi ne sarebbero fieri… - gioart79 : RT @dacicus22: Ma solo a me hanno iniziato a fare schifo i soliti film di propaganda americana con super eroi Seal, berretti verdi , vetera… - Anto94412438 : RT @dacicus22: Ma solo a me hanno iniziato a fare schifo i soliti film di propaganda americana con super eroi Seal, berretti verdi , vetera… - lvoir : RT @dacicus22: Ma solo a me hanno iniziato a fare schifo i soliti film di propaganda americana con super eroi Seal, berretti verdi , vetera… - seneca4949 : RT @dacicus22: Ma solo a me hanno iniziato a fare schifo i soliti film di propaganda americana con super eroi Seal, berretti verdi , vetera… -