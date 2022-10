Ultime Notizie Serie A: parla Di Maria, debutto ad Anfield per De Zerbi, festa a Formello (Di sabato 1 ottobre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – festa a Formello – Il presidente Lotito è stato eletto in Senato, nel quartier generale biancoceleste è scattata una grande festa. La notizia 9.00 – Esordio con il botto – L’italiano De Zerbi pronto al debutto alla guida del Brighton: sarà un battesimo di fuoco, lo attende il Liverpool ad Anfield. La notizia 8.30 – Amore Di Maria – El Fideo lancia messaggi d’amore alla Juve: «Qui è come una famiglia, mi sento a casa fin dal primo giorno». Le dichiarazioni L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 –– Il presidente Lotito è stato eletto in Senato, nel quartier generale biancoceleste è scattata una grande. La notizia 9.00 – Esordio con il botto – L’italiano Depronto alalla guida del Brighton: sarà un battesimo di fuoco, lo attende il Liverpool ad. La notizia 8.30 – Amore Di– El Fideo lancia messaggi d’amore alla Juve: «Qui è come una famiglia, mi sento a casa fin dal primo giorno». Le dichiarazioni L'articolo proviene da Calcio News 24.

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.479, in calo rispetto a ieri (37.522), i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo… - sole24ore : ?? «Il popolo ha fatto la sua scelta»: con queste parole, #VladimirPutin ha aperto la cerimonia di firma dei trattat… - GeometraTorresi : Nuovo video 'ultime notizie' per gli abbonati - junews24com : Allegri Juve (Gazzetta), bonus finiti: in società sta girando un'idea - -