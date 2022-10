Ucraina | Kiev invita Meloni | “Visita sarebbe significativa”

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hato ail prossimo presidente del Consiglio italiano. Lo comunica Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente, che ha avuto un colloquio con il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir, aggiungendo che “molto significativo se questa fosse una delle prime visite all’estero della signoracome Primo Ministro”. “Saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’” ha detto Yermak nel colloquio telefonico con il senatore Urso. Come riporta il sito della presidenza, Yermak si è congratulato con Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgiaper la vittoria alle elezioni del 25 settembre e ha espresso speranza che il prossimo governo italiano ...

Ucraina, Conte: 'Kiev nella Nato ci rende co-belligeranti | Strategia euro-atlantica ci espone a una spirale perico… - Zelensky: 'L'annessione è una farsa. L'intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico'. Putin: 'Kiev cessi il fuoco iniziato nel 2014, siamo pronti ai negoziati' - Ucraina, Kiev: russi hanno arrestato il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia La sua detenzione rappresenta…

...27 La bandierasventola all'ingresso di Lyman 07:58: i russi hanno arrestato il direttore generale della centrale di Zaporizhzhia 07:53 Media: bombe sul Nord Stream potrebbero essere ......che porti L'ad essere un membro della NATO. 'Il processo a Bruxelles dovrebbe essere ripreso in un altro momento', ha detto Sullivan in riferimento alla richiesta di ingresso rapido di...(Adnkronos) – La bandiera ucraina sventola a Lyman. In attesa di comunicazioni ufficiali, su Telegram ecco i video di militari di Kiev che issano la bandiera in città. Lyman è un centro nevralgico del ...L'agenzia nucleare ucraina denuncia: Ihor Murashov trascinato fuori dalla sua auto e portato, bendato, in una località sconosciuta ...