(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il mondo reagiscamente, non come fece nel 2014 con la”. Inna Sovsun,del partito d’opposizione ucraino Holos (Voce), sollecita una risposta forte della comunità internazionale, all’indomani della firma al Cremlino dei trattati di annessione di quattro regioni occupate ucraine alla Russia. “Il mondo deve reagiremente. Non come nel 2014 con la, mamente è il monito di Sovsun, in un’intervista all’Adnkronos – Altrimenti, daremo a Putin l’opportunità di capire che può impadronirsi delle regioni impunemente, e continuerà a farlo”. La, divenuta famosa all’inizio della guerra quando si fece ritrarre con a fianco un kalashnikov, “pronto a usarlo” contro i russi, spiega cosa intende per...

"È la prima volta nella storia, che la Cpi apre un ufficio in, direttamente sul campo, ... Ucraina, deputata Kiev: "Serve reazione dura, 5 azioni per non ripetere Crimea" (Adnkronos) - "Il mondo reagisca duramente, non come fece nel 2014 con la Crimea". Inna Sovsun, deputata del partito d'opposizione ucraino Holos (Voce), sollecita una risposta forte della comunità ...