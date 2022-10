Ucraina: 13 bambini e una donna incinta fra i 26 civili uccisi nell’attacco russo a convoglio umanitario a Kharkhiv (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono almeno 26 i morti - tra cui 13 bambini e una donna incinta - e a 81 il numero dei feriti dell' attacco russo contro un convoglio umanitario ucraino a Kupiansk, nella regione di Kharkiv, oggi primo ottobre 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono almeno 26 i morti - tra cui 13e una- e a 81 il numero dei feriti dell' attaccocontro unucraino a Kupiansk, nella regione di Kharkiv, oggi primo ottobre 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

rulajebreal : Per coloro che negavano gli stupri dei russi ai danni dei bambini in Ucraina…Ecco le conclusioni dell’ONU: la Russi… - Open_gol : Continua a salire i bilancio delle vittime dell'ultima strage di civili russa in Ucraina. Nel convoglio colpito c'e… - Avvenire_Nei : Ucraina. Inchiesta Onu sui crimini di guerra, abusati anche bambini di 4 anni - MichiBrambilla : RT @oggisettimanale: #Ucraina, i bambini muoiono nella casa colpita da missili. Il cane veglia le macerie - IadevaiaLorenzo : Altra strage in #Ucraina ???? nella neoliberata #Kupiansk situata nella regione di #Kharkiv con un attacco russo che… -