(Di sabato 1 ottobre 2022) Giornata da dimenticare per ildi, quella di sabato 1 ottobre 2022: all’ippodromo di Skelleftea, nei preliminari pre-partenza della 7@ corsa, il driver Rikard N Skoglund, in sediolo a B.W. Rune, è rimasto vittima di un incidente che, soltanto per volontà superiori, non è stato tragico. Colpito da uno mentre era alle redini lunghe Il, rompendo di galoppo, ha preso ail guidatore che, miracolosamente, è rimasto. Il commento del malcapitato (e del giornalista in firma) La stampa tecnica locale non ha mancato di raccogliere il pensiero di Rikard N Skoglund, il quale ha specificato essere stato un accadimento insolito. Lo si riporta con gli occhi (ancora) impauriti ma non gonfi di lacrime (viva Dio). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Trotto, Svezia: illeso dai calci di un cavallo -

Quest'anno si è messo in evidenza anche invincendo lo Jamtlands Stora Pris (gr.2). Qui il quadro completo della seconda batteria III Batteria - Vivid Wise As , strepitoso nell'ultima ...17 vittorie in carriera per un soggetto molto veloce che inha preso parte a tutte le corse ... - o per seguire dal vivo la 73esima edizione dello storico gran premio internazionale di...“Possiamo affermare che il gran premio Lotteria è entrato, e non da oggi, nel gotha mondiale dei grandi premi internazionali di trotto. Inoltre stiamo interagendo con le istituzioni di riferimento per ...Sabato si galoppa e domenica le batterie per il Derby Italiano del Trotto e Oaks: spettacolo assicurato all'ippodromo ...