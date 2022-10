Tabellone Atp 500 Astana 2022 | Alcaraz prima testa di serie | Sinner nel quarto di finale di Djokovic

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 500 di, in programma sul veloce dal 3 al 9 ottobre. Lo spagnolo Carlosguida il seeding, seguito dal russo Daniil Medvedev e dal greco Stefanos Tsitsipas. Presenti anche Novake Jannik(unico italiano), che potrebbero affrontarsi ai quarti di. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PRIMO TURNO (1)vs Rune Mannarino vs (WC) Wawrinka Q vs Karatsev Q vs (5) Rublev (3) Tsitsipas vs (WC) Kukushkin Cilic vs Q Griekspoor vs Bublik Cerundolo vs (7) Hurkacz (6)vs Otte Cressy vs Khachanov Van de Zandschulp vs (WC) Zhukayev Garin vs (4)(8) Auger-Aliassime vs Bautista Agut Q vs Davidovich Fokina Huesler vs Ruusuvuori Ramos-Vinolas ...