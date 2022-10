Spalletti su Napoli-Torino: "Con i granata sarà dura. Simeone o Raspadori?..." (Di sabato 1 ottobre 2022) Luciano Spalletti che si è presentato in conferenza stampa con delle rose rosse in ricordo di Mahsa Amini e Hadis Najafi, le ragazze iraniane uccise nei giorni scorsi, ha parlato della partita che... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 1 ottobre 2022) Lucianoche si è presentato in conferenza stampa con delle rose rosse in ricordo di Mahsa Amini e Hadis Najafi, le ragazze iraniane uccise nei giorni scorsi, ha parlato della partita che...

