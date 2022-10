zazoomblog : Ruba auto e fugge causando un incidente: morto un ciclista - #fugge #causando #incidente: #morto - globalistIT : - corriereveneto : #Treviso Ruba delle auto, nella fuga causa un incidente e uccide un ciclista - AnsaVeneto : Ruba auto, in fuga causa un incidente e uccide ciclista. Episodio nel Trevigiano, uomo in stato di alterazione #ANSA - SkyTG24 : Ruba auto e fugge causando un incidente: morto un ciclista -

L'uomo è stato arrestato. I furti sono avvenuti prima a Fonte, e poi ad Asolo. L'incidente mortale è accaduto a San Zenone degli EzzeliniL'incidente mortale, con la seconda, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini: l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri e ha dato segni di squilibrio per motivi che sono ...Prima ha rubato due macchine poi, nella fuga, ha provocato vari incidenti, in uno dei quali è morto un ciclista. È successo stamattina nel Trevigiano. Il responsabile era in evidente stato di alterazi ...fuggire ma è stato bloccato dai militari. (ANSA). euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net ...