RIDF | i vincitori del primo Festival Internazionale del Documentario di Roma

(Di sabato 1 ottobre 2022) Conclusa la prima edizione deldeldiDirezione artistica: Christian Carmosino Mereu e Emma Rossi Landi Ecco i: Miglior film: CHARM CIRCLE di Nira Burstein Miglior film italiano: KRISTOS, L’ULTIMO BAMBINO di Giulia Amati Miglior montaggio: ULTRAVIOLETTE ET LE GANG DES CRACHEUSES DE SANG di Robin Hunzinger Miglior suono: AFTER A REVOLUTION di Giovanni Buccomino Miglior fotografia: LES ENFANTS TERRIBLES di Ahmet Necdet Çupur Premio Augustuscolor: AFTER A REVOLUTION di Giovanni Buccomino Premio Zalab: a LES ENFANTS TERRIBLES di Ahmet Necdet Çupur Premio AAMOD: ERASMUS IN GAZA di Matteo Delbò e Chiara Avesani Premio del pubblico: DEAR MAMA di Alice Tomassini Conclusa, al Cinema delle Provincie di, la ...