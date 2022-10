Poste, consigli ai cittadini reatini per contrastare truffe online. Come riconoscerle (Di sabato 1 ottobre 2022) RIETI – Poste Italiane, in linea con la campagna “Cyber Security Month” istituita dall’Unione Europea per promuovere e sensibilizzare durante l’intero mese di ottobre aziende e cittadini sull’importanza della sicurezza informatica, coglie l’occasione per offrire anche ai cittadini di Rieti e provincia una serie di suggerimenti e consigli utili per non cadere vittima delle truffe online. Collegandosi al sito www.Poste.it, infatti, si può accedere alla sezione dedicata alla sicurezza dove sono disponibili una serie di video che spiegano Come avvengono le principali tipologie di truffe online, sulle App e sui canali social e analizzando occasioni più pratiche Come quando si finalizza un acquisto ... Leggi su sabinaonline (Di sabato 1 ottobre 2022) RIETI –Italiane, in linea con la campagna “Cyber Security Month” istituita dall’Unione Europea per promuovere e sensibilizzare durante l’intero mese di ottobre aziende esull’importanza della sicurezza informatica, coglie l’occasione per offrire anche aidi Rieti e provincia una serie di suggerimenti eutili per non cadere vittima delle. Collegandosi al sito www..it, infatti, si può accedere alla sezione dedicata alla sicurezza dove sono disponibili una serie di video che spieganoavvengono le principali tipologie di, sulle App e sui canali social e analizzando occasioni più pratichequando si finalizza un acquisto ...

