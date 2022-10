Paperissima Sprint | parte la nuova edizione con Roberta Lanfranchi | il Gabibbo e la new entry Marcia

(Di sabato 1 ottobre 2022), dal 2 ottobrelacon, ile la newche debutta in tv proprio nel varietà di Antonio Ricci Da domenica 2 ottobre nell’access prime time di Canale 5ladomenicale di. Confermati alla conduzionee il, al loro quinto anno consecutivo al timone della trasmissione. Tra le novità della stagione, la newThereza Araujo Barros), modella italo-brasiliana di 23 anni che debutta in ...

MikyS03 : @Boomerissima E martedì col Barcellona mi sa che facciamo prima a vedere una puntata di paperissima sprint - Max1969Av : @ros_wn63 Paperissima sprint - lifestyleblogit : Paperissima Sprint: dal 2 ottobre su Canale 5 - - StefanoFabrizi1 : Da domenica 2 ottobre Paperissima Sprint (ore 20:35) su Canale 5 con Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Tra le novit… - CatelliCatell5 : Lanfranchi e il Gabibbo, da domenica torna Paperissima Sprint - Tv - ANSA -

La nuova edizione domenicale diporta con sé una ventata di novità. Oltre all'amatissima accoppiata formata da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, ci sarà una new entry: si tratta di Marcia, modella italo - ...È stato concorrente de La sai l'ultima e di Italia's got talent, ha fatto parte del cast di, Markette, Colorado, Chiambretti night e Zelig. Ha condotto Striscia la notizia e dal ...Da domenica 2 ottobre nell’access prime time di Canale 5 parte la nuova edizione domenicale di Paperissima Sprint.Torna l’appuntamento con “Paperissima Sprint”, che andrà in onda ogni domenica su Canale 5: new entry è la modella italo-brasiliana Marcia.