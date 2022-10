Milan, Pioli: “Giroud è un campione, Tatarasanu è molto bravo” (Di sabato 1 ottobre 2022) Milan Pioli- Lavoro intenso per il Milan, nella mattinata che porterà alla trasferta di stasera, alle ore 20:45, contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha svolto la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli. Di seguito, le parole del mister Rossonero: Sulle prossime gare: “Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto”. Su Giroud: “Per me è la normalità. Giroud è un campione in tutto. Sta bene, ha grande entusiasmo, deve continuare così”. Sulla partita contro l’Empoli: “Loro proveranno a non farci giocare. Tatarusanu sa giocare con i piedi, ma sarà più importante dare ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 ottobre 2022)- Lavoro intenso per il, nella mattinata che porterà alla trasferta di stasera, alle ore 20:45, contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico del, Stefano, ha svolto la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli. Di seguito, le parole del mister Rossonero: Sulle prossime gare: “Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto”. Su: “Per me è la normalità.è unin tutto. Sta bene, ha grande entusiasmo, deve continuare così”. Sulla partita contro l’Empoli: “Loro proveranno a non farci giocare. Tatarusanu sa giocare con i piedi, ma sarà più importante dare ...

