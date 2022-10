Milan | carattere e mentalità Un buon Empoli si arrende a una squadra che non muore mai

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022), voglia di crederci sempre. E di non morire mai. Se c’è un segreto in questoche da due anni e mezzo gioca alla grande e che è campione d’Italia, è che un insieme dii giocatori sono diventati unavincente proprio grazie a una forza psicologica che le rivali sembrano non avere, almeno fino a questo punto. Dove non arriva la tecnica, dove occorre fare i conti con la sfortuna per via di infortuni a grappoli, arrivano le seconde linee che si sentono coinvolte nel progetto e la capacità di fare tre gol in dieci minuti dopo un po’ di difficoltà nei primi ottanta, e di segnarne soprattutto due nel recupero dopo aver subito lo schiaffo del pareggio al 90? per un errore di un Tatarusanu comunque attento fino ad allora. Insomma, ail ...