Meno acqua, meno terra e fertilizzanti. Frutta e verdura capaci di "sconfiggere" i parassiti. Ecco la strategia del futuro dell'agricoltura (Di sabato 1 ottobre 2022) Quando consumate un piatto di lattuga tenera e invitante, oltre agli sforzi dell'agricoltore c'è dietro anche il lavoro di uno scienziato speciale: il patologo delle piante, che si occupa di difesa delle colture. L'insalata, infatti, è la vittima preferita di un fungo, il Fusarium oxysporum della lattuga, che è in grado di sopravvivere nel terreno e penetrare dalle radici. Siamo al Centro di Competenza Agroinnova per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino. Qui in ottomila metri quadrati di laboratori e serre si combatte anche questo micete, usando meno chimica possibile e sFruttando il patrimonio genetico per creare nuove varietà resistenti ai patogeni. È una lotta senza quartiere: di solito, il fungo è sconfitto, poi nel giro ...

