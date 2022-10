Lula contro Bolsonaro: domani il voto più importante del Brasile, tra violenza crescente e lo spettro dei brogli (Di sabato 1 ottobre 2022) domani, 2 ottobre, avranno luogo le elezioni in Brasile. Un appuntamento che giunge nel mezzo di un clima di tensione crescente, dentro e fuori il Paese e di quotidiana violenza politica, culminata pochi giorni fa con un omicidio. Ad essere ucciso, uno dei sostenitori dell’ex capo di stato Luis Inacio Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt). L’omicida è un supporter del leader di estrema destra uscente Jair Bolsonaro. Un episodio non certo isolato. Secondo un sondaggio dell’Osservatorio sulla violenza politica ed elettorale dell’Università di Rio de Janeiro, il 70% dei brasiliani ha affermato di temere violenze nell’esprimere le proprie opinioni politiche. Il rischio è concreto: per prevenire incidenti, la Corte suprema brasiliana ha approvato la ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022), 2 ottobre, avranno luogo le elezioni in. Un appuntamento che giunge nel mezzo di un clima di tensione, dentro e fuori il Paese e di quotidianapolitica, culminata pochi giorni fa con un omicidio. Ad essere ucciso, uno dei sostenitori dell’ex capo di stato Luis Inacioda Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt). L’omicida è un supporter del leader di estrema destra uscente Jair. Un episodio non certo isolato. Secondo un sondaggio dell’Osservatorio sullapolitica ed elettorale dell’Università di Rio de Janeiro, il 70% dei brasiliani ha affermato di temere violenze nell’esprimere le proprie opinioni politiche. Il rischio è concreto: per prevenire incidenti, la Corte suprema brasiliana ha approvato la ...

