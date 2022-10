La strage di Las Vegas resta un mistero

Agenzia ANSA

È scoppiato il finimondo mentre piovevano pallottole sulVegas Village. Mi posso dire fortunato,... Lo scorso maggio ho incontrato a una partita di baseball altri sopravvissuti alla. Mi hanno ...Un uomo stato arrestato in California con l'accusa di aver minacciato di uccidere agenti e di aver pianificato unadi massa in stileVegas . Il modello in pratica quello del massacro avvenuto nella citt dei casin cinque anni fa, quando 60 persone furono uccise e 400 ferite. Lo ha annunciato la polizia ... Strage in una scuola elementare a Uvalda in Texas, 21 morti - Mondo Il modello è in pratica quello del massacro avvenuto nella città dei casinò cinque anni fa, quando 60 persone furono uccise e 400 ferite. Lo ha annunciato la polizia secondo quanto riportato dall'Asso ...WASHINGTON - Un uomo è stato arrestato in California con l'accusa di aver minacciato di uccidere agenti e di aver pianificato una strage di massa "in stile Las Vegas", cioè sul modello del massacro av ...