Fini festeggia 110 anni del marchio: sfilata di vip al maxievento a Milano (Di sabato 1 ottobre 2022) Tanti i V. I. P. presenti all'evento organizzato per festeggiare i 110 anni del marchio Fini che, con l'hashtag #FiniMondo, ha portato l'Emilia a Milano. Un grande evento glamour all'insegna del gusto ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Tanti i V. I. P. presenti all'evento organizzato perre i 110delche, con l'hashtag #Mondo, ha portato l'Emilia a. Un grande evento glamour all'insegna del gusto ...

leggoit : Fini festeggia 110 anni del marchio: sfilata di vip al maxievento a Milano - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Con l’hashtag #FiniMondo, l’Emilia è arrivata in Lombardia per i 110 anni del marchio Fini che ha festeggiato con un g… - Gazzettadmilano : Con l’hashtag #FiniMondo, l’Emilia è arrivata in Lombardia per i 110 anni del marchio Fini che ha festeggiato con u… - Gazzettadmilano : Con l’hashtag #FiniMondo, l’Emilia è arrivata in Lombardia per i 110 anni del marchio Fini che ha festeggiato con u… - saporicondivisi : Italianità e gusto: il marchio Fini compie 110 anni e festeggia con due nuove linee di pasta fresca. -