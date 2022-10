Ciro Ferrara risponde per le rime a Cassano | “Prendevi il biberon…”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Antoniocon le sue dichiarazioni fa sempre discutere e parlare di se, e spesso è soggetto a critiche, anche severe. Stavolta le sue parole hanno toccato addirittura il Napoli di Maradona. Ricapitoliamo,ospite in radio al programma di Fedez aveva dichiarato: “Maradona ha vinto il primo scudetto con il Napoli con degli scappati di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Napoli vuole Nandez del Cagliari Per il Napoli scoppia la grana Milik Probabili formazioni Napoli-Roma, 9^ giornata Serie A Calciomercato, Junior Firpo nel mirino di Milan e Napoli. La situazione attuale Insigne, possibile addio al Napoli? Ecco le squadre interessate Napoli, Spalletti vuole Vecino alla corte partenopea. La situazione

EnricoTurcato : 6-0, 6-0, 6-0. Game, set, match. Ciro Ferrara umilia giustamente Antonio Cassano e spiega quello che pensiamo un p… - fanpage : 'Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno': Ciro Fe… - capuanogio : Ciro #Ferrara abbastanza definitivo su #Cassano - andrea_bruschi : RT @mirkonicolino: Ciro #Ferrara la tocca piano con Antonio #Cassano... - 80yeye80 : RT @capuanogio: Ciro #Ferrara abbastanza definitivo su #Cassano -

Ultimo, ma solo in ordine di tempo e non per importanza, ecco anche la risposta al vetriolo diche faceva parte di quella squadra: "Taci, bevevi il biberon a quel tempo". L'affondo di ...Molto pungente anche la risposta disu Instagram., post al vetriolo contro Cassano . La figlia di Maradona, Dalma, è con. I tifosi del Napoli difendono i propri eroi . ...Sulla vicenda è infatti intervenuto Ciro Ferrara, presente nelle due formazioni che hanno visto i partenopei trionfare nel 1987-88 e nel 1989-90, e criticate appunto da Cassano.Lui dal manicomio". Ultimo, ma solo in ordine di tempo e non per importanza, ecco anche la risposta al vetriolo di Ciro Ferrara che faceva parte di quella squadra: "Taci, bevevi il biberon a quel ...