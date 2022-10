Calcio | Serie A | Inter-Roma 1-2 | gran rimonta dei giallorossi a San Siro con Dybala e Smalling

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Vittoria di enorme impatto per lain quel di San. La squadra di Josè Mourinho (ma, quest’oggi, di Foti per squalifica del portoghese) va a vincere al Meazza per 1-2 nei confronti dell’nell’anticipo dell’ottava giornata, mettendo così in chiaro un’ambizione importante di risalita in classifica. Ora la posizione, attendendo L’inizio di partita è caratterizzato soprattutto da cori per Mourinho, che a Sanqualche buon ricordo l’ha lasciato. Tenta di crearne uno Dzeko all’11° minuto: gol, esultanze, VAR, fuorigioco, 0-0. L’è comunque meglio disposta in campo e, alla mezz’ora, il gol lo trova per davvero con Dimarco: il destro va alle spalle di Rui Patricio ed è 1-0 per la squadra nerazzurra. A quel punto lasi scuote, con Handanovic che deve ...