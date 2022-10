Allegri “Col Bologna deve cominciare una nuova stagione”

(Di sabato 1 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Da domaniuna. Dobbiamo tornare alla vittoria”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, in vista del posticipo di campionato di domani sera (ore 20.45) allo Stadium contro il. “I nazionali sono tornati tutti rinfrancati, abbiamo fatto due buoni allenamenti ma quello che conta è domani, la partita – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Il rapporto con Bonucci? Aveva giocato tre partite, era stanco e a Monza ho ritenuto di tenerlo fuori. Devo gestirlo, nonostante sia il capitano ha 35 anni, così come Danilo e Cuadrado”. Contro i felsinei, ha proseguito, “rientrano Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, recuperati fisicamente e mentalmente dopo questa sosta. Ai box ...

... men che meno il nostro allenatore Massimilianoche sembra sempre più confuso, poco lucido ...senno di poi, totalmente sbagliata . Dunque basta con le raccomandazioni o con le amicizie ......l'infortunio rimediato in allenamento con l'Under 21 sembravano parlare di un problema non grave ma che lo avrebbe costretto ai box almeno fino alla garaMaccabi. Invece Miretti è pronto,... Il tiro al bersaglio degli ex Juve ad Allegri C'è qualche verità, ma arrivano tardi Dobbiamo tornare alla vittoria”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del posticipo di campionato di domani sera (ore 20.45) allo Stadium contro il Bologna. “I ...Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Bologna: "Recuperati giocatori importanti, bisogna fare tre punti" ...