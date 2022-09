(Di venerdì 30 settembre 2022) L’ex DS della Roma,, ha ricordato ai microfoni di DAZN i suoi tempi in giallorosso, svelando alcuni retroscena curiosi. In primo luogo il dirigente ha raccontato il suo litigio con, affermando: “fortemente con, finimmo proprio corpo a copro nello spogliatoio. L’attaccante infatti stava discutendo con Burdisso, allora intervenni io difendendo quest’ultimo e dicendo come non avrei più speso per nessuno.coì si offese molto e ci scontrammo fisicamente”. Sugli altri colpi di mercato giallorossi dichiara. “Il miorimane, Pastore quello più romanzesco, mentre Mkhitaryan il mio più grande rimpianto”. SportFace.

sportface2016 : Walter #Sabatini: “Litigai intensamente con Osvaldo, Marquinhos il mio colpo migliore” - ZonaBianconeri : RT @NumeroDiez_10: Walter #Sabatini, intervenuto a Kickoff di @DAZN_IT, ha parlato di #Salernitana, #DeRossi e #Juventus. ??? Tutti i detta… - NumeroDiez_10 : Walter #Sabatini, intervenuto a Kickoff di @DAZN_IT, ha parlato di #Salernitana, #DeRossi e #Juventus. ??? Tutti i… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: L'investitura ufficiale di Walter Sabatini nei confronti dell'ex capitano della Roma ?? - GoalItalia : L'investitura ufficiale di Walter Sabatini nei confronti dell'ex capitano della Roma ?? -

Commenta per primoha le idee chiare sul suo futuro. La prossima squadra dove lavorerà non la sa ancora, ma l'allenatore l'ha già scelto: 'Al primo club che mi chiamerà - svela durante un'intervista di ...per il momento è fermo, dopo i mesi trascorsi nella passata stagione come direttore sportivo della Salernitana , dove comunque ha ottenuto la salvezza: "Non si fa un'impresa da soli, ...L'ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato in una lunga intervista rilasciata a DAZN del grande lavoro svolto dal Napoli, ...Il dirigente sportivo Walter Sabatini invidia il Napoli per il colpo Kvaratskhelia e si danna perché non l'ha preso.