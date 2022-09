Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato raggiunto l’accordo politico sulle misure per mitigare gli alti prezzi dell’Elettricità l’annuncio è arrivato dalla presidenza Ceca dell’Unione Europea nel giorno in cui si tiene il Consiglio Europeo straordinario tre Ministri delle energie dell’Unione 27 hanno trovato la quadra sul taglio dei il tetto gli extra ricavi per i produttori di energia elettrica il contributo di solidarietà dei produttori di combustibili fossili è rimasto Invece fuori come comunicato in mattinata il Price CAP sul gas sul tema da una parte ci in Italia e Francia che spingono per il tetto al prezzo dall’altra la Germania che frena nel documento presentato dalla Commissione Europea viene considerata una misura troppo radicale rischiosa differenza dei tre scappa solo gas Russo una ...