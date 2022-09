Stoltenberg: “Kiev ha il diritto di recuperare i territori occupati da Mosca”. Ma sull’ingresso velocizzato nella Nato frena: “Serve unanimità” (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’Ucraina ha il diritto di recuperare i territori occupati dalla Russia. Se accettassimo l’annessione della Russia e le minacce nucleari, allora cederemmo a un ricatto nucleare mentre Kiev ha il diritto di difendersi come dice la carta delle Nazioni Unite. La retorica nucleare di Putin è pericolosa. La Nato è vigile, monitora cosa fanno le forze militari della Russia”. Chi sperava in un intervento che allentasse la tensione tra Russia e Ucraina, ai massimi dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin, dovrà attendere. Il segretario generale, Jens Stoltenberg, è intervenuto dopo l’annuncio del presidente russo dell’annessione unilaterale del Donetsk, del Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione. E lo ha fatto ribadendo pieno sostegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’Ucraina ha ildidalla Russia. Se accettassimo l’annessione della Russia e le minacce nucleari, allora cederemmo a un ricatto nucleare mentreha ildi difendersi come dice la carta delle Nazioni Unite. La retorica nucleare di Putin è pericolosa. Laè vigile, monitora cosa fanno le forze militari della Russia”. Chi sperava in un intervento che allentasse la tensione tra Russia e Ucraina, ai massimi dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin, dovrà attendere. Il segretario generale, Jens, è intervenuto dopo l’annuncio del presidente russo dell’annessione unilaterale del Donetsk, del Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione. E lo ha fatto ribadendo pieno sostegno ...

