Si inginocchia davanti al Colosseo e chiede al fidanzato di sposarla ma lui scappa (Di venerdì 30 settembre 2022) Gabriela Grajales aveva scelto il Colosseo come sfondo per la proposta di matrimonio che intendeva fare al fidanzato. Chi l’ha Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 30 settembre 2022) Gabriela Grajales aveva scelto ilcome sfondo per la proposta di matrimonio che intendeva fare al. Chi l’ha Perizona Magazine.

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Sogniamo una Chiesa così: eucaristica. Una Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucaristia e ador… - Marco05397260 : @LiaQuartapelle Che sosvranisti è populisti sti tedeschi…. Solo letta si inginocchia davanti a loro?????? - arnelasjmgf : RT @DraMarPhD: Un'altra che si inginocchia davanti alla Nato e all'agenda 2030. Gatopardismo. stesso cane con collare diverso. - DraMarPhD : Un'altra che si inginocchia davanti alla Nato e all'agenda 2030. Gatopardismo. stesso cane con collare diverso. - CColantuomo : @DiegoFusaro Non tutti sono privi di attributi come te, sai ? C'è anche gente che non si inginocchia davanti ai barbari assasini ! -