San Siro, Scaroni: «Capienza tra 60 e 70mila, non abbiamo deciso» (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a margine dell’evento BMW, Automotive Partner e Premium Partner del club rossonero. L’evento si è svolto presso il Centro Sportivo Milanello, occasione per consegnare ai calciatori le nuove automobili del brand tedesco. Parlando con i presenti, Scaroni ha aggiunto un commento in merito al progetto del nuovo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente del Milan Paoloè intervenuto a margine dell’evento BMW, Automotive Partner e Premium Partner del club rossonero. L’evento si è svolto presso il Centro Sportivo Milanello, occasione per consegnare ai calciatori le nuove automobili del brand tedesco. Parlando con i presenti,ha aggiunto un commento in merito al progetto del nuovo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

bonucci_leo19 : ??????. Grazie San Siro. Serata bellissima. ?????? #VivoAzzurro - gippu1 : È morto Bruno 'Maciste' #Bolchi (1940-2022) - ovvero la prima figurina del primo album Panini, non in ordine numeri… - acmilan : Behind the Scenes ?? An exclusive insight into the #UCL win at San Siro ??? Gol, emozioni, VIP e tifosi... il rac… - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: #Scaroni sul nuovo San Siro: «Capienza tra 60 e 70mila posti, non abbiamo ancora deciso» - CalcioFinanza : #Scaroni sul nuovo San Siro: «Capienza tra 60 e 70mila posti, non abbiamo ancora deciso» -