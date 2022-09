Rula Jebreal attacca Giorgia Meloni sulla condanna del padre Lei | spiegherà al giudice

borghi_claudio : Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti coste… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - FratellidItalia : Meloni, Bucalo: Da Rula Jebreal bassezza senza precedenti - Fratzen13 : RT @gaspoesi: 'Lo spieghi al giudice'. Giorgia Meloni porta Rula Jebreal in tribunale. - Pierfanze208 : RT @borghi_claudio: Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti costei ch… -

E' polemica per un tweet di, giornalista italo - israeliana di origine palestinese, che ha tirato in ballo la notizia di una condanna del padre (defunto) della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per spaccio ...... prontamente ripresa da Repubblica e subitaneamente rilanciata con tanto di commento al vetriolo delirante daLa storia è stata già spiegata, ma quello che fa specie è che - nel ...Rula Jebreal attacca Meloni: “Suo padre è un criminale” 30 Settembre 2022 1 ora fa Chi è il marito di Rula Jebreal. Vita privata della giornalista di stampo internazionale 30 Settembre 2022 8 ore fa ...E' ancora polemica per il tweet della giornalista Rula Jebreal che ieri ha citato "i crimini commessi" dal padre di Giorgia Meloni, condannato per traffico di droga in Spagna (all'epoca il padre aveva ...