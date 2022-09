"Ora lo scioglimento". La Bindi piccona il Pd (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente vuole evitare la resa dei conti interna: "La ritualità del congresso è ormai accanimento terapeutico". E tira bordate a Enrico Letta Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente vuole evitare la resa dei conti interna: "La ritualità del congresso è ormai accanimento terapeutico". E tira bordate a Enrico Letta

salutegreen24 : (Adnkronos) - I ghiacciai svizzeri si stanno sciogliendo come mai prima d'ora. E’ quanto emerge da uno studio che h… - cancellidimzznt : dai questo palesemente architettato dalle sorelle lambo, ora raggiungiamo il climax e poi lo scioglimento con la ri… - Sara_fromArda : RT @SenciRossella: @MarcoRizzoPC I patti: lui finge di uscire e guarda caso quando i numeri non richiedevano scioglimento delle camere. Dà… - SenciRossella : @MarcoRizzoPC I patti: lui finge di uscire e guarda caso quando i numeri non richiedevano scioglimento delle camere… - Etrurianews : ROMA -'Dopo il grande consenso ottenuto dalla coalizione di centrodestra nel Lazio, che ha potuto contare sul 45% d… -