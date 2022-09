"Non possiamo farci niente": vendetta-Monica Setta, come gela Timperi (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra Tiberio Timperi e Monica Setta, a quanto pare, un po' di ruggine non va via. Per la verità, Timperi alla prima puntata di UnoMattina in famiglia ha stuzzicato la giornalista economica e conduttrice con una frecciatina poco carina. Lei, con grande classe e stile, ha risposto con un sorriso. Eppure sono insieme in tv dal 2019 ed il loro programma su Rai 1 funziona alla grande con ascolti altissimi. Intanto, la giornalista pugliese in un'intervista al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, ha detto: “Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non possiamo farci niente”. Una risposta secca, che lascia tutti senza parole. Monica, con grande eleganza, ha risposto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra Tiberio, a quanto pare, un po' di ruggine non va via. Per la verità,alla prima puntata di UnoMattina in famiglia ha stuzzicato la giornalista economica e conduttrice con una frecciatina poco carina. Lei, con grande classe e stile, ha risposto con un sorriso. Eppure sono insieme in tv dal 2019 ed il loro programma su Rai 1 funziona alla grande con ascolti altissimi. Intanto, la giornalista pugliese in un'intervista al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, ha detto: “Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non”. Una risposta secca, che lascia tutti senza parole., con grande eleganza, ha risposto ...

