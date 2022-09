Morto al Cairo il regista Franco Dragone: aveva origini irpine, fu direttore del Napoli Teatro Festival (Di venerdì 30 settembre 2022) Il famoso regista belga di origini irpine Franco Dragone è Morto per un infarto al Cairo, dove era arrivato per l'allestimento di uno dei suoi lavori teatrali. La notizia... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 settembre 2022) Il famosobelga diper un infarto al, dove era arrivato per l'allestimento di uno dei suoi lavori teatrali. La notizia...

mattinodinapoli : Morto al Cairo il regista Franco Dragone: aveva origini irpine, fu direttore del Napoli Teatro Festival - seta_grezza : RT @cronacacampania: Tragedia a Cairo Montenotte: trovato morto in casa un 64enne - - cronacacampania : Tragedia a Cairo Montenotte: trovato morto in casa un 64enne - - CarotenutoAndre : Cairo Montenotte, morto in casa da giorni, indagini in corso - LiguriaOggi : Cairo Montenotte, morto in casa da giorni, indagini in corso -

Tragedia a Cairo Montenotte: trovato morto in casa un 64enne IVG.it Il Torino dice addio a "Maciste": morto l'ex calciatore e allenatore Bruno Bolchi, la prima figurina Panini Il Torino e tutto il calcio italiano piangono la morte di "Maciste", ovvero l'ex calciatore e allenatore Bruno Bolchi. Aveva 82 anni. La morte ieri sera, martedì 27 settembre 2022, in una clinica di F ... Tragedia a Cairo Montenotte: trovato morto in casa un sessantaquatrenne Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Il Torino e tutto il calcio italiano piangono la morte di "Maciste", ovvero l'ex calciatore e allenatore Bruno Bolchi. Aveva 82 anni. La morte ieri sera, martedì 27 settembre 2022, in una clinica di F ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...