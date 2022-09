Maltempo: trovata borsa Brunella (Di venerdì 30 settembre 2022) La borsa di Brunella Chiù, la 56enne che risulta essere l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre, è stata trovata attorno alle 14:30 di oggi dai carabinieri di Senigallia con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) LadiChiù, la 56enne che risulta essere l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre, è stataattorno alle 14:30 di oggi dai carabinieri di Senigallia con ...

Maltempo: trovata borsa Brunella La borsa di Brunella Chiù, la 56enne che risulta essere l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre, è stata trovata attorno alle 14:30 di oggi dai carabinieri di Senigallia con i cinofili dei carabinieri di Bologna, in zona Burello di Corinaldo (Ancona). La borsa, che la donna aveva con sé quando l'auto è