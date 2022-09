Maltempo in Lazio, tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia e fiume di fango e acqua a Formia: paura tra i cittadini (Di venerdì 30 settembre 2022) La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Italia centrosettentrionale non ha risparmiato il Lazio. A Formia è stata segnalata e documentata con foto e video la presenza di un fiume di acqua e fango che, dalla collina di Santa Maria La Noce, è sceso verso valle. Sul litorale meridionale, invece, si è formata una tromba d’aria che ha provocato ingenti danni strutturali. Maltempo in Lazio, tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia e fiume di fango e acqua a Formia A partire dal pomeriggio di giovedì 29 settembre, il Maltempo ha travolto l’Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) La violenta ondata diche si è abbattuta sull’Italia centrosettentrionale non ha risparmiato il. Aè stata segnalata e documentata con foto e video la presenza di undiche, dalla collina di Santa Maria La Noce, è sceso verso valle. Sul litorale meridionale, invece, si è formata unache ha provocato ingenti danni strutturali.intradiA partire dal pomeriggio di giovedì 29 settembre, ilha travolto l’Italia ...

