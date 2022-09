(Di venerdì 30 settembre 2022) "Sono certo che questa mostra contribuirà a ribadire che i valori per i quali questi servitori dello Stato hanno combattuto vanno attuati in ogni legislatura, attraverso l'impegno di tutti per ...

iconanews : Mafia: Fico, si combatte con repressione e cultura - News24_it : Mafia: Fico, si combatte con repressione e cultura - camillini : @Roberto_Fico @Mov5Stelle Ve li siete comprati!!! Come fa la mafia e la camorra -

Agenzia ANSA

... attraverso l'impegno di tutti per prevenire e contrastare lain tutte le sue manifestazioni". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, all'inaugurazione della mostra fotografica '...... Roberto. Si tratta di 22 fotografie collocate nei corridoi di rappresentanza del primo e ...delle storie umane e professionali dei protagonisti nel segno della comune battaglia contro la, ... Mafia: Fico, si combatte con repressione e cultura - Ultima Ora "Sono certo che questa mostra contribuirà a ribadire che i valori per i quali questi servitori dello Stato hanno combattuto vanno attuati in ogni legislatura, attraverso l'impegno di tutti per preveni ...