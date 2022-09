Lungo la ‘Via Decia’ alla scoperta della storia e della bellezza della Valle di Scalve (Di venerdì 30 settembre 2022) Con i suoi 95 chilometri in 5 tappe e 60 punti di interesse Lungo il percorso, il progetto della Via Decia (dal nome latino del fiume Dezzo, che attraversa il territorio) restituisce alla Valle di Scalve una nuova pagina di memoria e storie. Quelle di chi andava a lavorare nelle miniere, percorrendo questi sentieri, o di chi si spostava tutti i giorni da un paese all’altro, trasportando anche merci. Tracce di cammino ancora leggibili, che aspettavano però di essere rilegate, una dopo l’altra, proprio come le pagine di un libro. “Ci sono coincidenze favorevoli che ci hanno incoraggiati da subito a lavorare per l’apertura di questo cammino”, spiega Domenico Belingheri, Presidente della sottosezione CAI ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Con i suoi 95 chilometri in 5 tappe e 60 punti di interesseil percorso, il progettoVia Decia (dal nome latino del fiume Dezzo, che attraversa il territorio) restituiscediuna nuova pagina di memoria e storie. Quelle di chi andava a lavorare nelle miniere, percorrendo questi sentieri, o di chi si spostava tutti i giorni da un paese all’altro, trasportando anche merci. Tracce di cammino ancora leggibili, che aspettavano però di essere rilegate, una dopo l’altra, proprio come le pagine di un libro. “Ci sono coincidenze favorevoli che ci hanno incoraggiati da subito a lavorare per l’apertura di questo cammino”, spiega Domenico Belingheri, Presidentesottosezione CAI ...

Ashmira1 : Effetti avversi per la salute associati all'uso di antidepressivi a lungo termine. - UniMC : #30settembre ??NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI | EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT | SHARPER?? #unimc presenta un ricco progr… - VisitTuscanyITA : Da oggi, 30 settembre, a domenica 2 ottobre, si svolgerà a Castelfiorentino “La Via Francigena in Valdelsa, tra sog… - Rosaspi69589167 : Piccolo George, sei sicuro che la monarchia inglese duri così a lungo???Il principe George a un compagno di classe:… - FabioGentile7 : RT @TgrRaiFVG: Al via a Gorizia, sotto una pioggia forte, il lungo fine settimana di 'Gusti di frontiera', la più affollata kermesse enogas… -